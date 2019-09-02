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Bakü'de Eternity-2019 tatbikatı başladı
BAKÜ (AA) - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın katılımıyla bilgisayar destekli komuta yeri tatbikatı başladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tatbikat öncesinde...
Genel 02.09.2019, 14:41
BAKÜ (AA) - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın katılımıyla bilgisayar destekli komuta yeri tatbikatı başladı.
Tatbikatta, üç ülkenin askeri birimleri ve ilgili devlet kurumlarının temsilcileri bölgesel ekonomik projelerin korunmasına yönelik görevler icra edecek.
Eternity-2019 ismi verilen tatbikat 6 Eylül'e kadar sürecek.
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