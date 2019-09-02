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Bakü'de Eternity-2019 tatbikatı başladı

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın katılımıyla bilgisayar destekli komuta yeri tatbikatı başladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tatbikat öncesinde...

Genel 02.09.2019, 14:41
Bakü'de Eternity-2019 tatbikatı başladı
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BAKÜ (AA) - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın katılımıyla bilgisayar destekli komuta yeri tatbikatı başladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tatbikat öncesinde düzenlenen toplantıda üç ülkenin milli marşları çalındı, "toprak bütünlükleri için hayatını kaybeden askerlerin anısına" saygı duruşunda bulunuldu.

Tatbikatta, üç ülkenin askeri birimleri ve ilgili devlet kurumlarının temsilcileri bölgesel ekonomik projelerin korunmasına yönelik görevler icra edecek.

Eternity-2019 ismi verilen tatbikat 6 Eylül'e kadar sürecek.

#azerbaycan #Eternity-2019 #tatbikat
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