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Bakü'de Eternity-2019 tatbikatı devam ediyor

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın katılımıyla bilgisayar destekli komuta yeri tatbikatı devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tatbikat kapsamında...

Genel 04.09.2019, 17:10
Bakü'de Eternity-2019 tatbikatı devam ediyor
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BAKÜ (AA) - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın katılımıyla bilgisayar destekli komuta yeri tatbikatı devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tatbikat kapsamında Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı ve Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının güvenliğinin sağlanması ve olası terör saldırılarının önlenmesi için gerekli faaliyetler bilgisayarlar üzerinden icra edildi.

2 Eylül'de başlayan Eternity-2019 tatbikatı 6 Eylül'e kadar sürecek.

#azerbaycan #Eternity-2019 #tatbikat
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