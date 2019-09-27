Bakü'deki MIKTA Film Festivali, Ayla filmi ile başladı

BAKÜ (AA) - Meksika, Endonezya, Güney Kore, Avustralya ve Türkiye'nin bir araya gelmesiyle kurulan MIKTA tarafından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen film festivali, "Ayla" filminin gösterimi ile başladı.

Festivalin açılışına, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Meksika'nın Bakü Büyükelçisi Juan Rodrigo Labardini Flores, Güney Kore'nin Bakü Büyükelçisi Kim Tong Op ve çok sayıda davetli katıldı.

Bir sinema kulübünde düzenlenen etkinlikte, Kore Savaşı'nda Astsubay Süleyman Dilbirliği'nin başından geçen olaylardan esinlenilerek, beyaz perdeye aktarılan "Ayla" filmi gösterildi.

Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, MIKTA'nın birbirine benzer ekonomik yapılara sahip beş ülkeyi bir araya getiren bir platform olduğunu söyledi.

MIKTA'nın dönem başkanlığının Meksika'da olduğunu ve Meksika'nın Bakü Büyükelçiliğinin girişimiyle film festivali düzenlemeye karar verdiklerini belirten Özoral, "Ayla, Türkiye'de çok sevilen ve beğenilen bir hikaye. Hem Türkiye'nin hem de Güney Kore'nin MIKTA üyesi olması nedeniyle ve gayet insani bir konu işlendiği için bu film seçildi. Gelecek haftalarda da diğer MIKTA ülkelerinin filmleri gösterilecek." dedi.