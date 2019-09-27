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Bal ve ceviz gönderene kargo indirimi
- PTT Bingöl Başmüdürlüğü, yerel üreticileri desteklemek amacıyla kargo içeriği sadece bal ve ceviz olan gönderilere yüzde 30 oranında indirim uyguluyor
Genel 27.09.2019, 10:42 27.09.2019, 10:50
BİNGÖL (AA) - PTT Bingöl Başmüdürlüğü, yerel üreticileri desteklemek amacıyla kargo içeriği sadece bal ve ceviz olan gönderileri yüzde 30 indirimle taşıyor.
Kentte çok sayıda ailenin, geçimini bal üretiminden sağladığını kaydeden Taşdelen, üreticilerin desteklenmesi amacıyla Bingöl'e özel kampanya düzenlediklerini bildirdi.
Taşdelen, "Bingöl balını ülkemizin her köşesine uygun fiyatlarla taşınmasını sağlamak için başmüdürlüğümüz kapsamında, sadece bal ve ceviz bulunan kargo gönderilerinde yüzde 30 indirim yapılmıştır. İndirimli fiyatlarımız 31 Aralık'a kadar geçerlidir." ifadelerini kullandı.
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