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GÜNDEM ÖZETİ / 30 Eylül 2019

Baldızını öldüren zanlı yakalandı

- Antalya'da Faslı kadının bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili aranan eniştesi gözaltına alındı

Genel 30.09.2019, 12:59
Baldızını öldüren zanlı yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da Fas uyruklu baldızını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle aranan zanlı yakalandı.

Kepez ilçesinde Fas uyruklu Rajae Ait Lhaj'in (24) bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında aranan eniştesi Ercan K. (41), Konyaaltı Sahili'nde polis ekiplerince gözaltına alındı.

İlk sorgusunda suçunu itiraf eden zanlının, baldızını eşiyle aralarını bozduğu ve çocuğunu Fas'a götürmek istediği için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Teomanpaşa Mahallesi'nde Ercan K. ile baldızı Rajae Ait Lhaj arasında 28 Eylül'de tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ercan K, baldızını bıçakla kovalamaya başlamıştı. Kepez Belediyesi Sağlık Merkezine kaçan Lhaj, merkezin bahçesinde eniştesi tarafından birçok kez bıçaklanarak öldürülmüştü. Ercan K, olaydan sonra kaçmıştı.

#baldız #bıçaklama #cinayet #enişte #fas #kadına şiddet
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