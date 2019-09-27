Balık tezgahları boş, bu sezonun kurtarıcısı hamsi oldu
Balık sezonu açılmasına rağmen balık tezgahları istenilen doluluğa ulaşamadı. Sezonu olması rağmen tezgahlarda palamut eksikliği yaşanıyor. Sezonun başında hamsi ile idare ettiklerini söyleyen Balıkçı Kenan, havaların soğumasıyla birlikte balık bolluğu olacağını umut ettiklerini belirtti.
Balık sezonu açılmasına rağmen balık tezgahları istenilen doluluğa ulaşamadı. Sezonu olması rağmen tezgahlarda palamut eksikliği yaşanıyor. Sezonun başında hamsi ile idare ettiklerini söyleyen Balıkçı Kenan, havaların soğumasıyla birlikte balık bolluğu olacağını umut ettiklerini belirtti.
Avlanma yasağının, 2019-2020 sezonunun 1 Eylül gecesi sona ermesine rağmen balıkçıların yüzü gülmedi. Denizcilerin denizden elleri boş döndüğünü söyleyen Balıkçı Kenan, tezgahlardaki en büyük eksikliğin palamut olduğunu ifade etti.
“ÇOK SATIP SÜRÜMDEN KAZANMAK İSTİYORUZ”
“GEMİCİLER DENİZDEN ELLERİ BOŞ DÖNÜYOR”
Balıkçı Kenan, “Balıkçıların hepsi üzgün, pişman ama kendi bindikleri dalları kestiklerini zaman geçince anladılar” diyerek, "İş işten geçti, bütün gemiciler denizden elleri boş dönüyor. Allah’a şükür hamsimiz var. Hamsi halkın imdadına yetişti. Şu an için hamsiyle idare ediyoruz" diyerek sözlerini sonlandırdı.
İstanbul’da ortalama güncel balık fiyatları; hamsi 15 TL, çinekop 70 TL, uskumru 60 TL, lüferin tanesi 45 TL, palamudun tanesi 20 TL, levrek 35 TL, sarıkanat 90 TL, barbun 85 TL, istavrit 25 TL, çupra 35 TL.(Sema Fison/İHA)
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