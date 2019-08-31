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Balık tezgahlarında hareketlilik başladı

Bilecik’te balıkçılar yarın açılacak olan balık sezonu öncesi tüm hazırlıklarını tamamlarken, yeni sezonun bereketli geçmesini dilediler.

Genel 31.08.2019, 15:16
Balık tezgahlarında hareketlilik başladı
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Bilecik’te balıkçılar yarın açılacak olan balık sezonu öncesi tüm hazırlıklarını tamamlarken, yeni sezonun bereketli geçmesini dilediler.

Balık avı yasağının 1 Eylül itibariyle kalkmasıyla birlikte yüzlerce tekne denize açılacak. “Vira Bismillah” diyerek balık sezonu başlangıcını iyi bir şekilde değerlendirmek isteyen balıkçılar gece yarısı denizlerde olacak. Denize açılacak olan balıkçıların yanı sıra balık satıcıları son hazırlıklarını tamamladı. Bilecik’te yıllardır balık satan Batuhan Acar, yarın "Vira Bismillah” diyerek balık sezonu başlayacaklarını belirterek, "Gırgır ve trol ağlarıyla avcılık faaliyetinde bulunan balıkçılar için 15 Nisan’da başlayan genel av yasağı, Akdeniz’de 15 Eylül’de, diğer denizlerde ise 1 Eylül’de sona erecek. Geçen sezonun palamut açısından verimli geçtiğini, bu sezon palamuttan beklentinin düşük. Hamsi bu sezon yüz güldürebilir. Bütün tekneler avcılık yapmaya başladığı zaman balık da piyasaya gelmeye başlayacak. Öyle ya da böyle bir şekilde Karadeniz’den, Marmara’dan, Ege’den gelecek. Balık bir yerde toplandığı zaman da çeşit artmış oluyor, doğal olarak fiyatlar düşecek" diye konuştu.

"BALIK FİYATLARI DÜŞECEK"

Av sezonun açılmasıyla balık fiyatlarının düşeceğine değinen Acar, "Doğal olarak bütün tekneler avcılık yapmaya başladığı zaman balık da piyasaya gelmeye başlayacak. Öyle ya da böyle bir şekilde Karadeniz’den, Marmara’dan, Ege’den gelecek. Balık bir yerde toplandığı zaman da çeşit artmış oluyor, doğal olarak fiyatlar düşecek" diye konuştu.

Öte yandan Batuhan Acar, av yasağının büyük teknelere olduğunu, küçük teknelerle tutulan balıkları av yasağı boyunca tezgahlarda satıldığı belirtti.

(Cem Kaan Toka/İHA)
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