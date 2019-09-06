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Balık tutmak için gittiği gölette kayboldu

- Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde arkadaşlarıyla balık tutmaya giden kişinin gölette kaybolması üzerine arama çalışması başlatıldı

Genel 06.09.2019, 15:57
Balık tutmak için gittiği gölette kayboldu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde arkadaşlarıyla balık tutmaya giden kişi gölette kayboldu.

Alınan bilgiye göre, Ercan Can (55), iki arkadaşıyla Seyitgazi ilçesine bağlı Kırka Mahallesi Çatören Barajı göletine balık tutmaya gitti.

Gece kamp yapan arkadaşlar sabah uyandıklarında Ercan Can'ı bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi gönüllü dalgıç timleri, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Eskişehir ekibi, Büyük Ayı Arama Kurtarma Derneği ve Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ekipleri olay yerine geldi.

İtfaiye ve AKUT ekibinden gönüllü dalgıçlar su içerisinde arama yaptı. Suya giriş noktasından 10-15 metre açığa ve 10 metre derinliğe kadar dalış yapıldı. Çalışma sonrasında kaybolan Ercan Can'a ait giysi göletin üzerinde bulundu.

Ankara'dan gelen Jandarma Arama Kurtama ekiplerince arama çalışmaları sürüyor.

#arama çalışması #ercan can #eskişehir #Gölet #Kayboldu
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