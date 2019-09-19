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Balıkçıda sergilenen 3 metrelik köpek balığı ilgi görüyor

Kastamonu'da bir balıkçı, yeni açtığı iş yerini tanıtmak amacıyla 3 metre boyunda, 90 kilogram ağırlığındaki köpek balığını sergiliyor.

Genel 19.09.2019, 15:59 19.09.2019, 16:45
Balıkçıda sergilenen 3 metrelik köpek balığı ilgi görüyor
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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da bir balıkçının, yeni açtığı iş yerinin reklamını yapmak için sergilediği 3 metre boyundaki köpek balığı ilgi görüyor.

"Camgöz" cinsi köpek balığını gören vatandaşlar, balıkla fotoğraf çektiriyor.

Balıkçı Uğur Asrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kastamonu merkezde 4 balıkçı bulunduğunu söyledi.

Yeni açtıkları balıkhaneye ilgiyi artırmak için köpekbalığı getirdiklerini anlatan Asrak, "Balıklarımızı Kocaeli Karamürsel Ereğli Balık Hali'nden aldık. Camgöz cinsi köpek balığını da oradan getirdik. Yeni balıkhanemizin tanıtımı amacıyla burada sergiliyoruz." dedi.

Balığı görenlerin şaşırdığını dile getiren Asrak, "Çok büyük olduğunu söylüyorlar. 90 kilogram ağırlığında 3 metre boyunda bir köpek balığı. O nedenle insanlar çok fazla ilgi gösteriyor. Köpek balığı ile resim çektirenler oluyor. İnsanların ilgisi bizi de mutlu ediyor." diye konuştu.

#balıkçı #kastamonu #köpek balığı
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