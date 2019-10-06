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Balıkçılar kayalıklarda mahsur kaldı
- Kırklareli'nde teknelerinin karaya oturması sonucu kayalıklarda mahsur kalan 5 balıkçı için kurtarma çalışması yürütülüyor
Genel 06.10.2019, 09:09
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde teknelerinin karaya oturması sonucu kayalıklarda mahsur kalan balıkçılar için kurtarma çalışması başlatıldı.
Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinden akşam saatlerinde avlanmak için denize açılan 5 balıkçı fırtınaya yakalandı.
Sirkeçatağı mevkisinde savrulan tekneleri kayalıklara çarpan balıkçılar, kayalığın üzerine çıktı.
Sabah saatlerinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye hareket etti.
Dalgalar nedeniyle zorluk yaşayan ekipler, zodyak botla balıkçılara ulaşmaya çalışıyor.
Kurtarma çalışmaları sürüyor.
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