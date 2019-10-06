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Balıkçılar kayalıklarda mahsur kaldı

- Kırklareli'nde teknelerinin karaya oturması sonucu kayalıklarda mahsur kalan 5 balıkçı için kurtarma çalışması yürütülüyor

Genel 06.10.2019, 09:09
Balıkçılar kayalıklarda mahsur kaldı
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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde teknelerinin karaya oturması sonucu kayalıklarda mahsur kalan balıkçılar için kurtarma çalışması başlatıldı.

Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinden akşam saatlerinde avlanmak için denize açılan 5 balıkçı fırtınaya yakalandı.

Sirkeçatağı mevkisinde savrulan tekneleri kayalıklara çarpan balıkçılar, kayalığın üzerine çıktı.

Gelen ihbarın ardından harekete geçen AFAD ve jandarma ekipleri, fırtına nedeniyle bölgeye ulaşamadı.

Sabah saatlerinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye hareket etti.

Dalgalar nedeniyle zorluk yaşayan ekipler, zodyak botla balıkçılara ulaşmaya çalışıyor.

Kurtarma çalışmaları sürüyor.

#balıkçı #Kırklareli #Kıyıköy #mahsur
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