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Balıkçılar özledikleri maviliklere kavuştu

Tekneler son hazırlıklarını tamamladı, vaktin gelmesiyle motorlar çalıştı. Sezon Bursa’da havai fişeklerle başladı. Ekmeğini denizden çıkaranlar hep bir ağızdan ‘Vira Bismillah’ diyerek ağlarını denize attı. Heyecan ve kısmet telaşı yurdun tüm sahillerinde vardı. Balıkçılar özledikleri maviliklere açıldı. Gece atılan ağlar sabahın ilk ışıklarıyla çekilmeye başlandı. İlk ağlar toplandı, tekneler derya kuzularıyla doldu.

Genel 01.09.2019, 17:13 02.09.2019, 13:41

Tekneler son hazırlıklarını tamamladı, vaktin gelmesiyle motorlar çalıştı. Sezon Bursa’da havai fişeklerle başladı. Ekmeğini denizden çıkaranlar hep bir ağızdan ‘Vira Bismillah’ diyerek ağlarını denize attı. Heyecan ve kısmet telaşı yurdun tüm sahillerinde vardı. Balıkçılar özledikleri maviliklere açıldı. Gece atılan ağlar sabahın ilk ışıklarıyla çekilmeye başlandı. İlk ağlar toplandı, tekneler derya kuzularıyla doldu.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#bursa #vira bismillah #balıkçılar #Balık sezonu #Genel
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