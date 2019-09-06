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Balıkçılara torik sürprizi

- Sinop'ta balıkçıların ağına ortalama 3 kilogram ağırlığında torik balıkları takıldı

Genel 06.09.2019, 15:26
Balıkçılara torik sürprizi
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SİNOP (AA) - Av sezonun geride kalan altı günlük bölümünde palamuttan umduğunu bulamayan balıkçıların yüzünü, ağlarına takılan torik güldürdü.

Sinop'tan denize açılan Karadenizli balıkçılar, limana ortalama 3 kilogram ağırlığındaki toriklerle döndü.

Avlanan toriklerin tanesi 130 liradan satışa sunuldu.

Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, av sezonunun bu döneminde torikle karşılaşmalarının şaşırtıcı olduğunu söyledi.

Palamudun henüz kendisini göstermediğini dile getiren Bayrak, "Torik balıkları biraz olsun yüzümüzü güldürdü. Fazla olmasa dahi 3 kilogramın üzerinde ağırlıkları bulunan balıklar, 130 liradan satılıyor. İnşallah önümüzdeki günler palamut bolluğu da yaşarız." dedi.

Sinop'ta tezgahlarda mezgit ve istavrit gibi balıklar, kilogramları 15 liradan satılıyor.


#Ali Bayrak #av sezonu #sinop #torik
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