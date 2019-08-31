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Balıkesir'de 18 düzensiz göçmen yakalandı
- Yasa dışı geçişi organize ettiği iddia edilen Afganistan uyruklu şüpheli gözaltına alındı
Genel 31.08.2019, 14:49 31.08.2019, 17:28
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midili Adası'na gitmeye hazırlanan 18 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.
Afganistan uyruklu 10'u çocuk 18 düzensiz göçmen hakkında yasal işlem başlattı.
Yasa dışı geçişi organize ettiği öne sürülen Afganistan uyruklu S.M. ise gözaltına alındı.
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