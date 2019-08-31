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Balıkesir'de 18 düzensiz göçmen yakalandı

- Yasa dışı geçişi organize ettiği iddia edilen Afganistan uyruklu şüpheli gözaltına alındı

Genel 31.08.2019, 14:49 31.08.2019, 17:28
Balıkesir'de 18 düzensiz göçmen yakalandı
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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midili Adası'na gitmeye hazırlanan 18 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.

Cunda Adası Ortunç mevkisindeki bir zeytinlikte yabancı uyruklular olduğunu belirleyen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Afganistan uyruklu 10'u çocuk 18 düzensiz göçmen hakkında yasal işlem başlattı.

Yasa dışı geçişi organize ettiği öne sürülen Afganistan uyruklu S.M. ise gözaltına alındı.

#ayvalık #balıkesir #düzensiz göçmen #jandarma
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