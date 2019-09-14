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Balıkesir'de 48 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 48 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM ekipleri Küçükköy Mahallesi...
Genel 14.09.2019, 08:33 14.09.2019, 14:09
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 48 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 48 Afganistan uyrukluyu gözetim altına alarak haklarında yasal işlem başlattı.
Yasa dışı geçişi organize ettiği iddiasıyla S.D, M.H. ve A.S. gözaltına alındı.
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