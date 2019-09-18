Balıkesir'de 60 öğrenci kaşıntı şikayetiyle tedavi altına alındı
Sındırgı ilçesinde bir ilkokul ve ortaokulda yüzlerinde yanma ve kaşıntı yakınmaları olan öğrencilere çevredeki hastanelerde müdahale edildi
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir okuldaki 60 öğrenci, yüzlerinde kaşıntı ve yanma şikayetleri nedeniyle hastaneye götürüldü.
İbrahim Ethem Akıncı İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerinden bazılarının yüzlerinde, özellikle ağız çevresinde kaşıntı ve yanma şikayetleri başlayınca durum, idare tarafından sağlık ekiplerine bildirildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin şikayeti üzerine okula sağlık ekiplerinin yönlendirildiğini söyledi.
Olayın nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldığını belirten Yıldız, "Okuldaki su, deterjan ve yemeklerden incelemek üzere örnekler alındı. Büyük ihtimalle sudan kaynaklandığını düşünüyoruz. Öğrencilerimizin ciddi bir durumu yok, kimse endişelenmesin." diye konuştu.
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