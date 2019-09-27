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Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonları

Operasyon kapsamında 4 şüpheli yakalandı.

Genel 26.09.2019, 02:08 26.09.2019, 09:38
Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonları

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgüte müzahir okullarda çalışan ve "Bylock" kullandığı belirlenen bir öğretmen, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Muğla'da yakalandı.

Bigadiç ve Gönen Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında hakkında ihbar bulunan bir şüpheli Bigadiç'te, bazı ifadelerde adı geçen bir doktor da Gönen'de gözaltına alındı.

Ayrıca örgüte yönelik Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında ihbar bulunan bir kişi de Bandırma'da yakalandı.

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#balıkesir #FETÖ #operasyon #PDY
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