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Balıkesir’de 120 düzensiz göçmen yakalandı

-Balıkesir’in Ayvalık ve Gömeç ilçelerinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 120 düzensiz yabancı uyruklu gözetim altına alındı

Genel 05.09.2019, 13:57 05.09.2019, 14:33
Balıkesir’de 120 düzensiz göçmen yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Ayvalık ve Gömeç ilçelerinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 120 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Tekev mevkisinde rutin devriye görevi yapan jandarma ekibi, iki ayrı düzensiz göçmen grubunu fark etti.

Harekete geçen jandarma, R.Z. ve G.M. isimli organizatörlerle, 45'i Afganistan, 26'sı Suriye, 6'sı Somali, 3'ü İran ve ikisi Filistinli uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.

Aynı saatlerde Gömeç’in Karaağaç Mahallesi Dış Gemi Yatağı mevkisinde kalabalık grubun görülmesi üzerine yapılan kontroldede 34’ü Pakistan, 4'ü Afganistan uyruklu toplam 38 göçmen daha jandarma ekipleri tarafından gözetim altına alındı.

#120 göçmen #balıkesir
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