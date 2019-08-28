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Balıkesir'de 41 düzensiz göçmen yakalandı
- Organizatör oldukları belirlenen 2 kişi gözaltına alındı
Genel 28.08.2019, 13:49
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ve Edremit ilçelerinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 41 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar sonucu Ayvalık'ın Cunda Adası Ortunç Koyu mevkisinde gerçekleştirdikleri operasyonda, Afganistan uyruklu 3'ü kadın 22 kişiyi yakaladı.
Edremit'in Güre Mahallesi'ndeki operasyonda da organizatör H.A. ile 7'si kadın 19 Afganistan uyruklu yakalandı.
Operasyonlarda yakalanan 41 göçmen ile 2 organizatör hakkında yasal işlem başlatıldı.
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