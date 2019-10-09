Balıkesir'de elektrik akımına kapılan iki işçi yaralandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Gönen ilçesinde iki işçi, elektrik akımına kapılarak yaralandı.

Kurtuluş Mahallesi Şener Uğur Sokak'ta bir evde cam balkon yapımında çalışan işçiler Muhammet K. ile Faruk C'nin, bina dışından yukarı çektikleri alüminyum malzeme yüksek gerilim hattına temas etti.

Elektrik akımına kapılan iki işçi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gönen Devlet Hastanesine kaldırılan işçilerden Muhammet K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



