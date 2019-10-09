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Balıkesir'de elektrik akımına kapılan iki işçi yaralandı
- İşçilerden birinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi
Genel 09.10.2019, 18:27
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Gönen ilçesinde iki işçi, elektrik akımına kapılarak yaralandı.
Kurtuluş Mahallesi Şener Uğur Sokak'ta bir evde cam balkon yapımında çalışan işçiler Muhammet K. ile Faruk C'nin, bina dışından yukarı çektikleri alüminyum malzeme yüksek gerilim hattına temas etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gönen Devlet Hastanesine kaldırılan işçilerden Muhammet K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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