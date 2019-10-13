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Balıkesir'de orman yangını
- Edremit ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Genel 12.10.2019, 17:49
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve Edremit Orman İşletme Şefliği ekipleri ile yangın söndürme helikopterleri sevk edildi.
12 arazöz, 4 yangın söndürme helikopteri ve 1 dozerle çalışma yapan ekipler, yaklaşık 4 saatin ardından yangını kontrol altına aldı.
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