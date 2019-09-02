Flaş HaberBM’den İdlib’e 40 yardım tırı
Son Dakika
Balıkesir'de orman yangını
- Erdek ilçesi Oduncuyolu mevkisinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Genel 02.09.2019, 18:08
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Erdek ilçesinde, çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Oduncuyolu mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
Yangının çıkış nedeni ve ne kadar alanın zarar gördüğü belirlenmeye çalışılıyor.
Yeni Sayımız