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Balıkesir’de otoyolun açılışını Binali Yıldırım yaptı
İstanbul İzmir otoyolunun açılışı yapıldı. Bursa’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, otoyolun Balıkesir gişelerinde bulunan eski Başbakan Binali Yıldırım’a bağlanarak ortak açılış gerçekleştirdi.
Genel 04.08.2019, 18:53
İstanbul İzmir otoyolunun açılışı yapıldı. Bursa’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, otoyolun Balıkesir gişelerinde bulunan eski Başbakan Binali Yıldırım’a bağlanarak ortak açılış gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bursa’dan selam ilettiği konuşma sonrasında otoyolun açılış kurdelesi kesildi.(İHA)
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