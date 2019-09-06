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Balıkesir’de SOLOTÜRK nefesleri kesti
Balıkesir’de Körfez Sportif Havacılık Kulübü tarafından 6.’sı düzenlenen Mysia Uluslararası Havacılık Festivali’nde SOLOTÜRK’ün gösterisi nefesleri kesti.
Genel 06.09.2019, 21:10
Balıkesir’de Körfez Sportif Havacılık Kulübü tarafından 6.’sı düzenlenen Mysia Uluslararası Havacılık Festivali’nde SOLOTÜRK’ün gösterisi nefesleri kesti.
Havacılık festivaline Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Edremit Sivil Havacılık Yüksek Okulu Müdürü Prof Dr. Abdullah Soykan, Körfez Sportif Havacılık Kulübü Derneği Başkanı Adem Kuşçuoğlu ve çok sayıda davetli katıldı. Yaklaşık 3 saat süren uçuşlar boyunca gökyüzünde heyecan bir dakika olsun eksik olmadı.
Festival kapsamında 34 sivil uçak, 1 gyrocopter, Festival SOLOTÜRK’ün nefes kesen gösterisiyle sona erdi.(Emrah Elmas/İHA)
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