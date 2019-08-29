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Balkonda otururken başından vurulan kadın, yoğun bakımdan çıktı

- İzmir İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Mehmet Burak Öztop: - "Tüm yaşam fonksiyonları yerinde, hastamız bir süre daha hastanede tedavi altında kalacak"

Genel 29.08.2019, 16:10 29.08.2019, 18:57
Balkonda otururken başından vurulan kadın, yoğun bakımdan çıktı

İZMİR (AA) - İzmir'de evinin balkonunda otururken silahla başından vurulup hastanede tedavi altına alınan Meryem U'nun yoğun bakımdan çıkarıldığı bildirildi.

İzmir İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Mehmet Burak Öztop, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başına kurşun isabet etmesi sonucu Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 23 yaşındaki Meryem U'nun sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi.

Hastaneye geldiği andan itibaren tüm sağlık çalışanlarının Meryem U. için seferber olduğunu belirten Öztop, "Hasta, tedavisi yoğun bakımda tamamlandıktan sonra bugün öğle saatlerinde servise çıkarıldı. Tedavisine devam ediliyor. Tüm yaşam fonksiyonları yerinde. Hastamız bir süre daha hastanede tedavi altında kalacak." dedi.

Buca ilçesi Yıldız Mahallesi'nde 26 Ağustos'ta iki grup arasında silahlı kavga çıkmış, evinin balkonunda oturan Meryem U. kavga sırasında ateşlenen silahtan çıkan merminin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanmıştı. Meryem U, Buca Seyfi Demirsoy Hastanesine kaldırılmıştı. Olaya ilişkin gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklanmıştı.

#başından vurulan kadın #Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi
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