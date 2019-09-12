Balkondan düşen kişi öldü

AMASYA (AA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde balkondan düşen kişi hayatını kaybetti.

Mülkbükü köyünde yaşayan Ahmet Aydın (72), iki katlı evinin birinci katının balkonundan dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Ağır yaralanan Aydın, 112 Acil Servis ekiplerince Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aydın, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.