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Balkondan düşen kişi öldü
AMASYA (AA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde balkondan düşen kişi hayatını kaybetti.
Genel 12.09.2019, 16:08 12.09.2019, 16:49
AMASYA (AA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde balkondan düşen kişi hayatını kaybetti.
Mülkbükü köyünde yaşayan Ahmet Aydın (72), iki katlı evinin birinci katının balkonundan dengesini kaybederek beton zemine düştü.
Ağır yaralanan Aydın, 112 Acil Servis ekiplerince Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Aydın, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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