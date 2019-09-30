Bangladeş İstatistik Ofisi'nden TÜİK'e ziyaret

İSTANBUL (AA) - Bangladeş Planlama Bakanlığına bağlı Bangladeş İstatistik Ofisi yetkilileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İstanbul Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, Bangladeş İstatistik Ofisi yetkililerinden oluşan bir heyet, TÜİK İstanbul Bölge Müdürlüğü'nün istatistik üretim sürecindeki bilgi ve tecrübelerinden faydalanmak ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi almak üzere TÜİK İstanbul Bölge Müdürlüğü'ne çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

TÜİK ve Bangladeş İstatistik Ofisi arasında yürütülen ikili iş birliği çalışmaları kapsamında ziyaret gerçekleştiren heyet, TÜİK İstanbul Bölge Müdürü İsmail Gökalp tarafından karşılandı ve heyete TÜİK uzmanları tarafından kurum çalışmaları ve yürütülen projelere ilişkin sunumlar yapıldı.

Sunumların ardından bölge müdürlüğüne bağlı birimleri ve çalışma ofislerini gezen heyet, kurumca yürütülen çalışmaları bire bir inceleme fırsatı buldu.

- "Yurt dışı heyetlerini ağırlamaya devam edeceğiz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜİK İstanbul Bölge Müdürü İsmail Gökalp, TÜİK tarafından Resmi İstatistik Programı kapsamında bilimsel metodoloji ve uluslararası standartlara uygun ve kaliteli olarak yürütülen istatistiki çalışmaların diğer ülkelerin istatistik ofisleri için de örnek teşkil ettiğini belirterek, bu kapsamda ziyaretlerine gelen Bangladeş İstatistik Ofisi ile istatistik üretim sürecindeki bilgi ve tecrübelerini paylaştıklarını ifade etti.



Geçen yıl 2 kez ve bu yıl mayıs ayında 1 kez olmak üzere daha önce de Bangladeş İstatistik Ofisinden gelen 3 farklı heyeti ağırladıklarını aktaran Gökalp, "TÜİK olarak bilimsel metodoloji ve uluslararası standartlara uygun ve kaliteli olarak ürettiğimiz istatistiklere güveniyoruz. Bizi ziyaret etmek isteyen yurt dışı heyetlerini ağırlamayı, çalışma prensiplerimizi ve metotlarımızı onlara aktarmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

