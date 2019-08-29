Son Dakika
Beşiktaş ayrılığı açıkladı
KPSS sonuçları açıklandı
Dev petrol arama platformunun boğazdan geçişi havadan görüntülendi
Fikret Orman yeniden Kulüpler Birliği Başkanı seçildi
Stromboli yanardağındaki patlama turistleri korkuttu
Bakan Akar’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Afrika yanıyor ancak Amazonlar konuşuluyor
Annesini öldürdü, ’Pişmanım’ dedi
Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 17 arttı
İçişleri Bakanlığı: "İlk 8 ayda 235 bin düzensiz göçmen yakalandı"

Bangsamorolu çiftçiler Türkiye'de eğitilecek

ANKARA (AA) - Türkiye, Müslüman Mindanao Bangsamoro Özerk Bölgesi'nden (BARMM) ziraat uzmanları ve çiftçilerin eğitimine katkıda bulunacak.

Genel 29.08.2019, 10:25 29.08.2019, 12:51
Bangsamorolu çiftçiler Türkiye'de eğitilecek

ANKARA (AA) - Türkiye, Müslüman Mindanao Bangsamoro Özerk Bölgesi'nden (BARMM) ziraat uzmanları ve çiftçilerin eğitimine katkıda bulunacak.

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, eski Filipinler Tarım Bakanı olan Mindanao Kalkınma Ajansı (MinDA) Genel Sekreteri Emmanuel Pinol, Türkiye'nin Manila Büyükelçisi Artemiz Sümer'le Bangsamoro bölgesinin tarımsal kalkınmasının desteklenmesine ilişkin program hakkında resmi görüşmelerde bulundu.

Programa göre, BARMM'den ziraat uzmanları ve çiftçiler, Türkiye'de bir haftalık eğitim alacak ve tarım bölgelerini ziyaret edecek.

Tahıl üretimi, mandıracılık ve besicilik gibi programları kapsayacak eğitim ve tecrübe paylaşımı programları, hem Filipinler'in ziraat potansiyelini hem de küresel helal market piyasalarını canlandıracak.

Bu kapsamda bölgeden Türkiye'ye gönderilecek uzmanların, eğitim sonrası edindikleri tecrübe ve bilgi paylaşımlarıyla sektörü hareketlendirmesi hedefleniyor.

Uygulama verimliliğinin takibini Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının Filipinler ofisi yapacak.

- "Model Türkiye"

Büyükelçi Sümer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitim yardımlarının, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Roa Duterte'nin kararlı ve yapıcı gayretleri sayesinde 3 yıl gibi kısa bir sürede tesis edilen BARMM'nin sürdürülebilir ekonomik büyüme ve istikrarı sağlama hedefine Türkiye'nin yapacağı yeni bir katkı olacağını söyledi.

Programının eylül ayında başlanmasının planlandığını kaydeden Sümer, "Türkiye modern tarım, hayvancılık ve yan sanayilerine sahip. Ülkemizin tecrübelerinin Filipinler hükümetince BARMM bölgesi için bir model olarak tavsiye edilmesinden dolayı memnunuz." dedi.

#Artemiz Sümer #Bangsamoro #BARMM #Emmanuel Pinol #Filipinler #Moro #PNA
Yorumlar (0)
27°
az bulutlu
Namaz Vakti 29 Ağustos 2019
İmsak 04:37
Güneş 06:06
Öğle 12:55
İkindi 16:36
Akşam 19:34
Yatsı 20:57
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Trabzonspor 2 4
6. Sivasspor 2 3
7. Malatyaspor 2 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Gazişehir 2 3
11. Ankaragücü 2 2
12. Konyaspor 2 2
13. Kayserispor 2 1
14. Galatasaray 2 1
15. Kasımpaşa 2 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 2 3
7. Akhisar Bld.Spor 2 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atletico Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Barcelona 2 3
10. Levante 2 3
11. Mallorca 2 3
12. Celta de Vigo 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@