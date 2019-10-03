Barajlardaki su seviyesi yüzde 50'nin altına düştü

İSTANBUL (AA) - İstanbul'daki barajların su seviyesi, bu yıl ilk kez yüzde 50'nin altına gerileyerek yüzde 48,27 oldu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan 10 barajdaki su oranı azaldı.

19 Eylül'de doluluk oranı yüzde 52,39 olan barajlardaki su seviyesi, 15 gün içinde yüzde 48,27'ye geriledi. 15 günlük azalma oranı, yüzde 4,12'yi buldu.

Su seviyesi en çok azalan barajların başında Pabuçdere ile Kazandere geldi. Pabuçdere'de su oranı yüzde 10'nun altına gerileyerek yüzde 9,56 olurken, Kazandere'de ise bu oran yüzde 19,19 oldu.

Mevcut diğer barajlardaki su seviyesi şöyle: Elmalı yüzde 73,23, Terkos yüzde 64,89, Darlık yüzde 53,42, Büyükçekmece yüzde 48,59, Ömerli yüzde 48,08, Sazlıdere yüzde 44,63, Alibey yüzde 39,04 ve Istrancalar yüzde 35,40.

Eylül 2010 ile Eylül 2019 tarihleri arasında, bu yıl su seviyesinin en azaldığı üçüncü sene oldu. 2014 yılında su seviyesi yüzde 22,52'ye gerilerken, 2016'da yüzde 44,76, 2019'da ise yüzde 48,27 oldu.

İstanbul'da günlük yaklaşık 3 milyon metreküp su tüketiliyor. 10 barajdaki su miktarı 419,39 milyon metreküpe düşmüş durumda.

Barajlardaki su miktarı şöyle:

Baraj Su miktarı (metreküp)

Ömerli 113,16 milyon

Terkos 105,28 milyon

Büyükçekmece 72,37 milyon

Darlık 57,42 milyon

Sazlıdere 39,60 milyon

Alibeyköy 13,33 milyon

Elmalı 7,03 milyon

Pabuçdere 5,59 milyon

Kazandere 3,34 milyon

Istrancalar 2,21 milyon