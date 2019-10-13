Baran, Ankara'nın başkent oluşunun 96. yıl dönümünü nedeniyle mesaj yayımladı

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "Milli Mücadele'de milletine karargahlık yapan Ankara, Cumhuriyetimizin başkenti ilan edilerek, Türkiye'nin medeniyet yolculuğuna önderlik etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, Ankara'nın başkent oluşunun 96. yıl dönümünü nedeniyle yayımladığı mesajda, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılmasıyla yeni Türk Cumhuriyeti'nin temellerinin Ankara'da atıldığını belirtti.

Ankara'nın, Türk milletinin ekonomik ve sosyal hedeflerine ulaşmasına her zaman öncülük edeceğini vurgulayan Baran, şunları kaydetti:

"1923'te 21 bin kişilik nüfusuyla devletin yönetim merkezi olan Ankara, neredeyse bir asırlık süreçte 5,5 milyon nüfusuyla, ticaretten sanayiye, tarımdan bilişime kadar tüm sektörlerde önemli gelişme göstererek dünyanın hızlı gelişen metropol ekonomileri arasına girme başarısını sergiledi."

Baran, Ankara'nın Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişimi dahil olmak üzere, milletin istiklal ve istikbalini ilgilendiren her dönemde önemli sınavlar verdiğini vurguladı.

Ankara'nın, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olma onurunu layıkıyla taşıdığına işaret eden Baran, "Milli Mücadele'de milletine karargahlık yapan Ankara, başkent ilan edilerek, Türkiye'nin medeniyet yolculuğuna önderlik etmiştir. Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümünü kutluyorum." ifadelerini kullandı.



