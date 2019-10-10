Barış Pınarı Harekatı
- Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Rasulayn'daki Aşağı Kişto köyü de terörden arındırıldı
Genel 10.10.2019, 18:32
TEL ABYAD (AA) - Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Rasulayn'daki Aşağı Kişto köyü de teröristlerden temizlendi.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Rasulayn'da Aşağı Kişto köyü de kurtarıldı.
- YPG/PKK'nın ikmal yolu da kesildi
Öte yandan SMO, Rasulayn ile doğusundaki Dırbasiye ilçesi arasında, YPG/PKK'nın ikmal için kullandığı yolu kesti.
SMO, kurtarılan köylerde arama tarama faaliyetleri yürütüyor, güvenlik tedbirleri alıyor.
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