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Barış Pınarı Harekatı

- Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'daki Berzan, Cüdeyde ve Gısas köyleri terörden arındırıldı - Harekatın ikinci gününde YPG/PKK işgalinden kurtarılan köy sayısı 11 oldu

Genel 10.10.2019, 19:24
Barış Pınarı Harekatı

TEL ABYAD (AA) - Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'daki Berzan, Cüdeyde ve Gısas köyleri terörden arındırıldı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'da 3 köy daha kurtarıldı.

Gün içerisinde Tel Abyad'daki El Yabse, Tel Fander, Müşeyrfe, Dedat, Bir Aşık ve Hamidiye ile Rasulayn'daki Kişto ve Aşağı Kişto köyü YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenmişti.

Böylece harekatın ikinci gününde YPG/PKK işgalinden kurtarılan köy sayısı 11 oldu.

SMO, köylerde güvenlik tedbirleri alıyor, arama tarama faaliyeti yürütüyor.

#YPG/PKK işgalinden kurtarılan köy sayısı #Harekatın ikinci günü #Barış Pınarı Harekatı
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