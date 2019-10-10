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Barış Pınarı Harekatı

- Askeri araçlardan oluşan konvoy, Akçakale'den Tel Abyad tarafına geçiş yaptı

Genel 10.10.2019, 00:18
Barış Pınarı Harekatı

ŞANLIURFA (AA) - Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna başlatılan kara harekatı doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) birlikleri Tel Abyad tarafına geçiş yaptı.

Suriye sınır hattında bulunan beton blokların bir bölümünün kaldırılmasının ardından zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy, Akçakale'den Tel Abyad yönüne hareket etti.


#Tel Abyad #Şanlıurfa #Fırat'ın doğusu #Barış Pınarı
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