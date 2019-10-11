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Barış Pınarı Harekatı
- Çatışma seslerinin duyulduğu Rasulayn bölgesindeki terör mevzilerinden yer yer duman yükseliyor - Sınır hattında görev yapmak üzere Ceylanpınar'a askeri sevkiyat devam etti
Genel 11.10.2019, 11:13
ŞANLIURFA (AA) - Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda obüs atışlarıyla vurulan Rasulayn'daki terör mevzilerinden yer yer duman yükseliyor.
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı yürütülen harekat kapsamında Rasulayn ve çevresindeki terör mevzileri, operasyonun 3. gününde ateş altına alınmaya devam edildi.
Kentteki çatışma sesleri Ceylanpınar'dan duyuluyor.
Öte yandan, sınır hattına gönderilen tankların sevkiyatı da devam etti.
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