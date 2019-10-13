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Barış Pınarı Harekatı 4. gününde

Terör hedefleri bir bir vuruluyor. PKK mevzilerine obüs atışları yapılıyor. Barış Pınarı harekatı 4. gününde devam ediyor.

Genel 12.10.2019, 15:56

Terör hedefleri bir bir vuruluyor. PKK mevzilerine obüs atışları yapılıyor. Barış Pınarı harekatı 4. gününde devam ediyor.

Geride kalan 3 gün içinde tam 14 köy terörden arındırıldı. Tel Abyad ve Resulayn’ın etrafı TSK ve SMO tarafından çembere alındı.

Suriye Milli Ordusu askerleri Münbiç’ten Kamışlı’ya uzanan stratejik M4 karayoluna ulaştı.

Günün ilerleyen saatlerinde Suriye Milli Ordusundan yeni grup Tel Abyad’a vardı. Ordu önce Haseke Halep yolunu daha sonra da Resulayn’ın doğusundaki sanayi bölgesini kontrol altına aldı.

Terör hedeflerinin vurulduğu Resulayn’da şiddetli çatışmalar yaşandı. Belirlenen hedefler yoğun ateş altına alındı.

Çok geçmeden ordu Resulayn’a girdi. Harekat kapsamında TSK destekli Milli Ordu Kuvvetleri Rasulayn’ın sınır kapısını terör örgütü YPG/PKK’dan ele geçirdiklerini duyurdu. Bölgede terör örgütünün yeraltı kaçış sığınakları ateşe verildi, temizleme çalışmaları başlatıldı.

Çatışmalar sürerken, Suriye Milli ordusu komutanı sivil hassasiyetini bir kez daha gösterdi. Komutan, sivilleri koruyacaklarına söz verdi.

Terör örgütü YPG/PKK üyeleri ise Tel Abyad ilçe merkezi batısı ve doğusunda, TSK’ye ait SİHA’ların görüntü almasını ve uçakların hedeflerini vurmasını engellemek için lastik ve mazot yakıyor. Yanan lastik ve mazot nedeniyle gökyüzünde siyah bulutlar oluşuyor.

(İHA)
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