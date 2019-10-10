Barış Pınarı Harekatı
- Rasulayn'da bulunan YPG/PKK'lı teröristle İHA'ların görüntü almasını engellemek için lastik yakıyor
Genel 10.10.2019, 18:04
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Rasulayn'daki YPG/PKK'lı teröristlerin yaktığı ateşler görüntülendi.
TSK'nın bölgeden İnsansız Hava Aracı (İHA) vasıtasıyla görüntü almasını engellemeye çalışan terör örgütü mensuplarının sınıra yakın bölgelerde lastik yaktıkları, ateşler nedeniyle gökyüzünde siyah bulutların oluştuğu görüldü.
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