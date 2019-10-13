Barış Pınarı Harekatı aleyhine sahte fotoğraflarla manipülasyon çabası
- Harekata karşı dezenformasyon girişiminde, terör örgütü yanlıları, tarihte sembolleşmiş fotoğrafları kullanarak manipülasyon yapmaya çalıştı
ANKARA (AA) - Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacı taşıyan Barış Pınarı Harekatı aleyhine sosyal medyada yürütülen dezenformasyon girişimlerinde, terör örgütü yanlıları, tarihte sembolleşmiş fotoğrafları paylaşarak manipülasyon yapmaya devam ediyor.
Barış Pınarı Harekatı devam ederken terör örgütü yanlılarının, başka olaylarda ve zamanlarda çekilmiş fotoğrafları sosyal medyada manipülasyon teşebbüsüyle harekat sırasında çekilmiş gibi gösterme çabaları aynı hızla sürüyor.
Fas'ın güneyindeki Batı Sahra bölgesinde 1975 yılında yüz binlerce Faslının katıldığı "Yeşil Yürüyüş" sırasında çekilmiş sembolik fotoğrafı kullanan manipülatör bir hesap, görüntünün harekatın yapıldığı bölgelerde kaydedildiği yalanını dolaşıma sokmaya çalıştı.
Terör örgütü yanlısı bir hesap, Suriye iç savaşı sırasında İdlib kentinde Rusların hava bombardımanı sırasında elinde hayatını kaybetmiş bir bebeği tutan adamın 17 Ağustos tarihli fotoğrafını sosyal medyaya yükleyerek harekat sırasında çekilmiş gibi çarpıtmak istedi.
Aynı şekilde, örgüt destekçileri tarafından dolaşıma sokulan, kulaklarını tıkayarak havaya bakan çocukların görüldüğü fotoğrafın Aralık 2016'da Yemen'de çekildiği ortaya çıktı.
Manipülatör bir hesap tarafından paylaşılan tozlar içindeki bir mahallede çığlık atan bir çocuğun görüldüğü başka bir fotoğrafın ise Şubat 2018'de Suriye iç savaşı sırasında kaydedildiği anlaşıldı.
- AA fotoğrafını da kullandılar
Suriye iç savaşında 2016'da Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Cevad el-Rifai'nin objektifine yansıyan yüzü toz içinde bir çocuğun portresini kullanan manipülatör bir hesap, bu görüntüyle harekat aleyhine dezenformasyon girişiminde bulundu.
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