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Barış Pınarı Harekatı başladı

Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nde hareketlilik gözleniyor.

Genel 09.10.2019, 16:50 09.10.2019, 16:54
Barış Pınarı Harekatı başladı

DİYARBAKIR (AA) - Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nde hava hareketliliği yaşanıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılmasıyla 8. Ana Jet Üssü'nde hareketlilik gözleniyor.

Bazı Türk savaş uçakları üsten kalkış yaparken bazıları üsse iniş yapıyor, bazı uçaklar ise pistte hazır bekletiliyor.

Üsse zaman zaman askeri kargo uçakları da iniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#diyarbakır #harekat
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