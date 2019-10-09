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Barış Pınarı Harekatı başladı

Fırat’ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı başladı.

Genel 09.10.2019, 16:20 09.10.2019, 16:38
Barış Pınarı Harekatı başladı
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Fırat’ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı başladı.

Harekatın başladığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu. Erdoğan, "Türk Silahlı Kuvvetleri’miz Suriye Milli Ordusu’yla birlikte Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı’nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir. Barış Pınarı Harekatı ile ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz. Oluşturacağımız güvenli bölge sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Suriye’nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız" açıklamasını yaptı. Öte yandan, açıklamayla eş zamanlı olarak Resulayn’daki terör hedefleri havadan vuruldu.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Barış Pınarı Harekatı
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