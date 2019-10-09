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Barış Pınarı Harekatı

- Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'dan YPG/PKK'lı teröristlerce atılan 6 roketatar mermisi, Mardin'in Nusaybin ilçe merkezindeki bazı noktalara isabet etti - Can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, saldırıya anında karşılık verildi

Genel 09.10.2019, 18:57 09.10.2019, 19:14

MARDİN (AA) - Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'dan YPG/PKK'lı teröristlerce atılan 6 roketatar mermisi, Mardin'in Nusaybin ilçe merkezindeki bazı noktalara isabet etti.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılmasının ardından Kamışlı'dan teröristlerce roket atışı yapıldı.

Atılan roketatar mermileri Mardin'in Nusaybin ilçe merkezinde 6 noktaya isabet etti.

Roketatar mermilerinin isabet ettiği bir evde can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, çatı katında hasar oluştu.

Vatandaşlar evden tahliye edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Bir ambulanstan sağlık görevlilerince yapılan anonslarla cadde ve sokaklarda bekleyen vatandaşlara evlerine gitmeleri yönünde uyarı yapıldığı görüldü.

Saldırılara Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) anında karşılık verildi.

Bu arada sınır hattında günlerdir süren askeri sevkiyatta da hareketlilik gözleniyor.

#Barış Pınarı Harekatı #mardin
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