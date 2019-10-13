Barış Pınarı Harekatı için Türkiye tek yürek
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat’ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ederken vatandaşlar da terör örgütleriyle mücadele eden askerlerimize desteğini sürdürüyor.Bu kez İstanbul Transporter Kulübü üyeleri Mehmetçikler için konvoy düzenledi. Kağıthane Hasbahçe’de bir araya gelen kulüp üyelerinin araçları ay yıldızlı Türk Bayraklarıyla donatıldı.Vatandaşlar gösterilerin yanı sıra dualarıyla da Mehmetçiğe destek oluyor.İstanbullular yurt genelinde tüm camilerde başlatılan Fetih Suresi okunması uygulamasına katılmak üzere Büyük Çamlıca Camii’ne akın etti.Pazar gününü fırsat bilen binlerce vatandaş hem sabah namazını kıldı, hem de Mehmetçik için okunan Fetih Suresi’ni dinledi.Burası da Barış Pınarı Harekatı’nın merkezi noktalarından biri olan Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesi.Büyük Yenice mahallesindeki kadınlar bölgedeki Mehmetçik ve özel harekât polislerine yemek yaparak destek oluyor.Öğrencilerde de asker ağabeylerine destek vermek için yurdun dört bir yanında organize oluyor.Giresun’da yaklaşık 300 öğrenci TSK koreografisi oluşturarak hep birlikte Komando Marşı’nı okudu.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat’ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ederken vatandaşlar da terör örgütleriyle mücadele eden askerlerimize desteğini sürdürüyor.Bu kez İstanbul Transporter Kulübü üyeleri Mehmetçikler için konvoy düzenledi. Kağıthane Hasbahçe’de bir araya gelen kulüp üyelerinin araçları ay yıldızlı Türk Bayraklarıyla donatıldı.Vatandaşlar gösterilerin yanı sıra dualarıyla da Mehmetçiğe destek oluyor.İstanbullular yurt genelinde tüm camilerde başlatılan Fetih Suresi okunması uygulamasına katılmak üzere Büyük Çamlıca Camii’ne akın etti.Pazar gününü fırsat bilen binlerce vatandaş hem sabah namazını kıldı, hem de Mehmetçik için okunan Fetih Suresi’ni dinledi.Burası da Barış Pınarı Harekatı’nın merkezi noktalarından biri olan Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesi.Büyük Yenice mahallesindeki kadınlar bölgedeki Mehmetçik ve özel harekât polislerine yemek yaparak destek oluyor.Öğrencilerde de asker ağabeylerine destek vermek için yurdun dört bir yanında organize oluyor.Giresun’da yaklaşık 300 öğrenci TSK koreografisi oluşturarak hep birlikte Komando Marşı’nı okudu.
Kız öğrenciler Mehmetçik için odalarının ışıklarını yakıp söndürerek ’Barış’ yazısı oluşturdu. Barış Pınarı Harekâtı’na katılan kahraman askerlerin çocukları ise babalarına desteklerini marşlarla duyurdu. Bir araya gelen yüzlerce minik öğrenci, keman ve gitar eşliğinde Mehter ve İzmir marşlarını çaldı, babalarına ve silah arkadaşlarına selamlarını gönderdi.(İHA)
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