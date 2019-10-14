"Barış Pınarı Harekatı ile Suriye'nin toprak bütünlüğü amaçlanıyor"

BAĞDAT (AA) - Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Barış Pınarı Harekatı ile Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğinin de amaçlandığını ifade ederek, söz konusu operasyonun Irak kamuoyunu da ilgilendirdiğini söyledi.

Yıldız, Bağdat'ta Büyükelçilik rezidansında, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin başlattığı harekatın, komşusu Irak'ı ve Irak kamuoyunu da ilgilendirdiğini anlatan Yıldız, "Türkiye, ulusal güvenliğe, bölgedeki barış ve istikrara karşı risk oluşturan tüm terör örgütlerine karşı mücadele ediyor. Bu konudaki ısrarımızı Irak kamuoyu da yakından biliyor." dedi.

Yıldız, harekatın hedefinin, "Türkiye'nin sınır güvenliğinin korunması, bölgenin terör örgütlerinden kurtarılması ve yerinden edilen Suriye halkının evlerine geri dönmesinin sağlanması" olduğunu vurguladı.

Barış Pınarı Harekatı'nın sivilleri hedef aldığı yönünde bazı tezviratların olduğuna dikkati çeken Yıldız, şöyle devam etti:

"Operasyonda sadece terör unsurları ve onlara bağlı olanlarla yerler hedef alınıyor. Sivil halkın zarar görmemesi için elimizden gelen çabayı harcıyoruz. Ne siviller ne de müttefiklerimiz hedefimizde bulunuyor. Türkiye'nin, Suriye'de operasyonların yürütüldüğü bölgelerde demografik yapıyı değiştireceği iddiaları da asla gerçeği yansıtmıyor. Tam tersi, bunu terör örgütü (PYD) yaptı. Türkiye'nin yürüttüğü harekat sonucunda, yerlerinden edilen mağdurlar evine geri dönecek. Barış Pınarı Harekatı ile Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliği de amaçlanıyor."

- "Eşgüdümle bu sorunun üstesinden gelmemiz lazım"

Suriye'deki DEAŞ'lıların durumunun ne olacağı sorusunu da yanıtlayan Yıldız, şunları ifade etti:

"Irak ve Türkiye, DEAŞ'a karşı göğüs göğüse çarpışan ve mücadele eden iki ülkedir. Irak, DEAŞ'la kahramanca mücadele etti. Türkiye de DEAŞ'a karşı Suriye'de mücadele verdi ve Irak'a bu terör örgütüyle mücadelede destek verdi, bu halen de sürüyor. Bu dönemde de sizlerden (Iraklılardan) bunu bekleme hakkımız olduğunu düşünüyoruz. DEAŞ'lıların serbest şekilde dolaşmasına izin verilmesini (Irak'a yönelmeleri) düşünmek mantıksızdır. Bu coğrafyada farklı ülkelerden gelen DEAŞ'lılar var. Kalıcı çözüm, bunları geldikleri ülkelere geri göndermektir. Bu da sadece Türkiye'nin değil, tüm uluslararası toplumun sorunudur. Gerekli eşgüdümle bu sorunun üstesinden gelmemiz lazım."

- PKK'nın Irak'taki varlığı

Yıldız, terör örgütü PKK'nın Irak'taki varlığına da değinerek, "Türkiye'nin, söz konusu terör yapısıyla mücadele konusunda Irak ile yürüttüğü iş birliği ve üst düzey süreç var. Bu sürece iyi niyetle sahip çıktığımız zaman önemli sonuçlara ulaşacağız." diye konuştu.

"PKK ile mücadelede Irak'ı önemli ortak olarak görüyoruz." diyen Yıldız, şunları kaydetti:

"Irak hükümetinin bu konudaki samimiyetine inanıyoruz. Ama sahada da bazı gerçekler var, onları da teslim etmemiz lazım. Bunların başında Sincar'da giderek artan PKK mevcudiyeti geliyor. Sincar'a coğrafi olarak baktığımızda şu anda Suriye'de yürütülen operasyonda PKK'nın üzerindeki etkisinin Sincar'a nasıl yansıdığı iyi değerlendirilmeli. Sincar konusunda iyi çalışmamız gerektiği her iki tarafca iyi anlaşılmalı. Irak güvenlik güçleri, martta PKK unsurlarıyla Sincar'da çatıştı ve şehit verdi. Erbil'de diplomatımızı geçtiğimiz temmuz ayında şehit eden yapı da aynı yapı. Terör örgütü PKK, bu coğrafyada sınırsız hareket etme olanağını bulduğu takdirde sadece Irak ve Türkiye değil, tüm bölge açısından en büyük nifak tohumlarından olacak."



