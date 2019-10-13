Barış Pınarı Harekatı İletişim Stratejisi Çalıştayı
- İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un başkanlığında gerçekleştirilen çalıştayda Barış Pınarı Harekatı'nın ulusal ve uluslararası kamuoyu tarafından doğru yorumlanabilmesi için yürütülecek stratejik iletişim faaliyetleri masaya yatırıldı - Çalıştayda, harekata dair askeri gelişmelerin yanı sıra insani boyutun gerçek yönleriyle ortaya konması, sosyal medya ile yazılı ve görsel basında dezenformasyonla aktif mücadele edilmesi, mevcut ve muhtemel karşı iddialara en hızlı şekilde tüm kanallar kullanılarak cevap verilmesi, uluslararası medyanın farklı dillerde bilgilendirilmesi konuları üzerinde duruldu
İSTANBUL (AA) - İletişim Başkanlığı tarafından Barış Pınarı Harekatı İletişim Stratejisi Çalıştayı gerçekleştirildi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un başkanlığında gerçekleştirilen çalıştayda Barış Pınarı Harekatı'nın ulusal ve uluslararası kamuoyu tarafından doğru yorumlanabilmesi için yürütülecek stratejik iletişim faaliyetleri masaya yatırıldı.
Çalıştayda, harekata dair askeri gelişmelerin yanı sıra insani boyutun gerçek yönleriyle ortaya konması, sosyal medya ile yazılı ve görsel basında dezenformasyonla aktif mücadele edilmesi, mevcut ve muhtemel karşı iddialara en hızlı şekilde tüm kanallar kullanılarak cevap verilmesi, uluslararası medyanın farklı dillerde bilgilendirilmesi konuları üzerinde duruldu.
Çalıştaya, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Gülnur Aybet, İlnur Çevik, Fecir Alptekin, Mücahit Küçükyılmaz, Saadet Oruç, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politika Kurul Üyesi Çağrı Erhan ve Burhanettin Duran, Kızılay Başkanı Kerem Kınık, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün’ün yanısıra Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, İletişim Başkanlığı ve MİT temsilcileri katıldı.
Akademi, medya ve düşünce kuruluşlarından iletişim, uluslararası ilişkiler ve kamu diplomasisi alanlarından uzman isimler de çalıştayda yer aldı.
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Gazeteci, yazar, eleştirmen ve televizyon programcısı Doğan Hızlan
“Dijitalleşme edebiyatın içeriğini ve kalitesini etkilemiyor“
Milli Halterci Şaziye Erdoğan
Şaziye Erdoğan, "Spor Sohbetleri"ne katılarak şampiyonayı değerlendirdi
|İmsak
|05:27
|Güneş
|06:50
|Öğle
|12:40
|İkindi
|15:47
|Akşam
|18:19
|Yatsı
|19:37
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2