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Barış Pınarı Harekatı'na kan bağışlı destek

Mersin'de, özel harekat ekipleri, polisler, sporcular, öğrenciler ve vatandaşlar, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek için kan bağışı yaptı.

Genel 17.10.2019, 12:39 17.10.2019, 17:25
Barış Pınarı Harekatı'na kan bağışlı destek
Barış Pınarı Harekatı 9. gününde
Barış Pınarı Harekatı 9. gününde

MERSİN (AA) - Mersin'de, özel harekat ekipleri, polisler, sporcular, öğrenciler ve vatandaşlar, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek için kan bağışı yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Türkiye Kızılayı tarafından Polisevi'nde düzenlenen kan ve kök hücre bağışı kampanyası, yoğun ilgi gördü.

Sabahın erken saatlerinden itibaren çok sayıda özel harekat ekibi, polis, öğrenci, sporcu ve vatandaş, kan bağışı yapmak için sıraya girdi. Katılımcılardan bazıları, kök hücre bağışı da yaptı.

Yaklaşık 300 ünite kan toplanmasının hedeflendiği etkinliğe katılanlar, çektirdikleri hatıra fotoğrafında asker selamı verdi.

Toplanan kanlar, sınır bölgelerine ve hastanelere gönderilecek.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Barış Murat Başol, etkinlikteki konuşmasında, hem harekata destek vermek hem de kan bağışının önemine dikkati çekmek istediklerini belirterek, "Bu organizasyonun diğer illerimize de örnek teşkil etmesini umut ediyoruz. Çok sayıda personelimiz, Barış Pınarı Harekatı'na destek için gönüllü olarak kan bağışı yaptı. Katılımcılara teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Barış Pınarı Harekatı #mersin
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