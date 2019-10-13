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Barış Pınarı Harekatı'nda 415 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 415 olduğunu bildirdi.

Genel 12.10.2019, 07:23 12.10.2019, 10:39
Barış Pınarı Harekatı'nda 415 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 415 olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Fırat’ın doğusunda icra edilen Barış Pınarı Harekatı gece boyunca başarıyla sürdürüldü. Terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzileri etkili şekilde karadan ve havadan vuruldu. Etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 415’e ulaştı." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#terörist #PKKPYDYPGli #Milli Savunma Bakanlığı #Barış Pınarı Harekatı #415
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