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Barış Pınarı Harekatı'nda 49 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı kapsamında gece boyunca icra edilen harekatlar neticesinde 49 PKK/PYD-YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genel 11.10.2019, 07:15 11.10.2019, 09:46
Barış Pınarı Harekatı'nda 49 terörist daha etkisiz hale getirildi
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ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı kapsamında gece boyunca icra edilen harekatlar neticesinde 49 PKK/PYD-YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı kapsamında gece boyunca icra edilen harekatlar neticesinde 49 PKK/PYD-YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 277 olduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Milli Savunma Bakanlığı #Barış Pınarı Harekatı
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