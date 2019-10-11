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Barış Pınarı Harekatı'nda Ankara Mamak'tan 1 asker şehit oldu!
Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Astsubay Çavuş Ahmet Topçu'nun Ankara'daki ailesine acı haberi Kaymakam Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ile askeri yetkililer verdi.
Genel 11.10.2019, 02:51 11.10.2019, 10:55
ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen Astsubay Çavuş Ahmet Topçu'nun Ankara'daki babaevinde yas var.
Şehit Topçu'nun Mamak ilçesindeki Küçük Kayaş Mahallesi Mavigöl Caddesi'ndeki babaevine gelen Kaymakam Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ile askeri yetkililer anne ve babaya acı haberi verdi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Mamak Belediyesi tarafından şehidin babaevinin önüne taziye çadırları kuruldu.
Şehit ailesi dışarıda kurulan çadırda taziyeleri kabul etmeye başladı.
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