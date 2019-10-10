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Barış Pınarı Harekatı paylaşımlarına soruşturma

- Birgün gazetesinin internet sorumlusu Hakan Demir, gazetenin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği" gerekçesiyle gözaltına alındı - Nöbetçi hakimlik, Hakan Demir'i adli kontrol şartıyla serbest bıraktı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Genel 10.10.2019, 16:02
Barış Pınarı Harekatı paylaşımlarına soruşturma
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İSTANBUL (AA) - Birgün gazetesinin sosyal medya hesabında yaptığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili paylaşımıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği" gerekçesiyle gözaltına alınan gazetenin internet sorumlusu Hakan Demir, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada kara propaganda yaparak halkı kin ve nefrete tahrik edici paylaşım yapanlara ilişkin emniyet birimlerince yapılan çalışmalar sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu kapsamda Birgün gazetesinin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlara ilişkin gazetenin internet sorumlusu Hakan Demir hakkında ''halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek'' suçundan gözaltı kararı verdi.

Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen polis ekipleri, Demir'i gözaltına aldı.

Hakan Demir emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Savcılıkça ifadesi alındıktan sonra Demir, hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi hakimlik, Demir'in adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Hakan Demir'in ifade işlemleri sırasında, söz konusu paylaşımla ilgili başka bir kişinin ismini verdiği öğrenildi.

#Barış Pınarı Harekatı #soruşturma #Hakan Demir
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