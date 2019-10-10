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Barış Pınarı Harekatı paylaşımlarına soruşturma
- Birgün gazetesinin internet sorumlusu Hakan Demir, gazetenin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği" gerekçesiyle gözaltına alındı
Genel 10.10.2019, 10:42
İSTANBUL (AA) - Birgün gazetesinin internet sorumlusu Hakan Demir, gazetenin sosyal medya hesabında yaptığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili paylaşımıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği" gerekçesiyle gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu kapsamda Birgün gazetesinin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlara ilişkin gazetenin internet sorumlusu Hakan Demir hakkında ''halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek'' suçundan gözaltı kararı verdi.
Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen polis ekipleri, Demir'i gözaltına aldı. Demir'in emniyetteki işlemleri sürüyor.
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