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Barış Pınarı Harekatı paylaşımlarına soruşturma

- Birgün gazetesinin internet sorumlusu Hakan Demir, gazetenin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği" gerekçesiyle gözaltına alındı

Genel 10.10.2019, 10:42
Barış Pınarı Harekatı paylaşımlarına soruşturma
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İSTANBUL (AA) - Birgün gazetesinin internet sorumlusu Hakan Demir, gazetenin sosyal medya hesabında yaptığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili paylaşımıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği" gerekçesiyle gözaltına alındı.

Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada kara propaganda yaparak halkı kin ve nefrete tahrik edici paylaşım yapanlara ilişkin emniyet birimlerince yapılan çalışmalar sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu kapsamda Birgün gazetesinin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlara ilişkin gazetenin internet sorumlusu Hakan Demir hakkında ''halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek'' suçundan gözaltı kararı verdi.

Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen polis ekipleri, Demir'i gözaltına aldı. Demir'in emniyetteki işlemleri sürüyor.

#internet sorumlusu #gözaltı #BirGün gazetesi
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