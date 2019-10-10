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"Barış Pınarı Harekatı" paylaşımlarına yönelik açıklama

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: -"Sosyal barışı, iç huzurunu, Türkiye'nin birlik ve güvenliğine hizmet eder mahiyette, her türlü yönlendirici haber, yazılı ve görsel yayın, operasyonel amaçlı sosyal medya hesapları ile birlikte kişi ya da kişiler tarafından suç oluşturan eylemlere yönelik ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, inceleme ve tespitler yapılmakta olup, yasal gereğine tevessül edilmektedir."

Genel 10.10.2019, 13:08
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İSTANBUL (AA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada Türkiye'nin birlik ve beraberliği aleyhine yapılan, suç oluşturan paylaşımlarla ilgili inceleme ve tespitler yapıldığını ve yasal yollara başvurulacağını bildirdi.

Başsavcılığın açıklamasında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) gerçekleştirmekte olduğu "Barış Pınarı Harekatı" üzerine, Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal barışını, iç huzurunu, birliği ve güvenliğini hedef alan paylaşımlar yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Sosyal barışı, iç huzurunu, Türkiye'nin birlik ve güvenliğine hizmet eder mahiyette, her türlü yönlendirici haber, yazılı ve görsel yayın, operasyonel amaçlı sosyal medya hesapları ile birlikte kişi ya da kişiler tarafından suç oluşturan eylemlere yönelik Türk Ceza Kanunu (TCK), Terörle Mücadele Kanunu (TMK) ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, inceleme ve tespitler yapılmakta olup, yasal gereğine tevessül edilmektedir."

- "diken.com.tr" yöneticisine gözaltı

Öte yandan, "diken.com.tr" adlı internet sitesinin sorumlu yazı işleri müdürü Fatih Gökhan Diler'in, başsavcılıkça başlatılan soruşturma kapsamında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan gözaltına alındığı öğrenildi.

Birgün gazetesinin internet sorumlusu Hakan Demir de, aynı kapsamda sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı.




#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı #Barış Pınarı Harekatı #sosyal medya
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