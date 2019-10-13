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"Barış Pınarı Harekatı" paylaşımlarına yönelik soruşturma

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı

Genel 12.10.2019, 14:26

İSTANBUL (AA) - Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada halkı kin ve nefrete tahrik edici ve terör örgütü propagandası yapılan paylaşımlara yönelik çalışmasını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, harekatla ilgili sözde "bölgede yaşayan sivillerin hedef alındığı, Kürt halkının yok edildiği" şeklinde terör örgütüne destek paylaşımlarının yanı sıra örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

#terör örgütü #propaganda #istanbul #Barış Pınarı Harekatı
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